Een 39-jarige man uit Schiedam is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt na een schietincident aan de Overschieseweg in Rotterdam.

Het incident gebeurde volgens het slachtoffer rond 3.00 uur, meldt de politie. Het slachtoffer is door zijn vrienden met een schotwond overgebracht naar het ziekenhuis.

Maandag verrichte de politie uitgebreid onderzoek op de plek waar het schietincident plaatsvond. Onder andere met speurhonden werd gezocht naar sporen.

Wat de toedracht was van het incident, is nog onbekend. De politie komt graag in contact met getuigen.