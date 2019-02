Arjan van Gils (D66) gaat de vertrokken wethouder Adriaan Visser (D66) opvolgen als wethouder Financiën, Haven en Organisatie van Rotterdam. Dat is vrijdag bekend geworden.

Van Gils (63) was eerder twintig jaar werkzaam bij de politie en woont in Rotterdam, meldt de gemeente in een persbericht. Hij is voormalig gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam, Amsterdam en Enschede. Momenteel is hij interim-directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Van Gils volgt Adriaan Visser op, die 5 februari zijn ontslag indiende. Visser was op 5 juli 2018 aangetreden.

Uit een kritisch rapport van de Rotterdamse Rekenkamer bleek eind januari dat topambtenaren van de gemeente Rotterdam informatie zouden hebben achtergehouden bij de aankoop van het Schiekadeblok, waardoor de toenmalige wethouder niet alle informatie over de erfpachtconstructie had. De meeste kritiek was gericht op Visser, die toen nog hoofd Stadsontwikkeling was.

Verantwoordelijk voor Hoekse Lijn en Feyenoord City

Van Gils gaat verantwoordelijk worden voor Feyenoord City, het nieuw te bouwen voetbalstadion dat in de buurt van De Kuip in Rotterdam-Zuid moet verrijzen. Het nieuwe stadion maakt deel uit van een veel grotere gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid.

Ook de Hoekse Lijn, de lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland, behoort tot zijn portefeuille. De lijn zou in september 2017 moeten rijden, maar is tot eind februari voornamelijk vertraagd vanwege problemen met de beveiligingssoftware. De herinrichting van de Maastunnel en de Coolsingel vallen ook in de portefeuille van Van Gils.

De nieuwe wethouder wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarna er gestemd gaat worden.