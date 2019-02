De politie doet momenteel onderzoek naar meerdere schoten die vrijdagochtend zijn gelost in de Johan Idastraat en de Meester Willemstraat in Rotterdam-Noord. Hierbij zijn geen gewonden gevallen, bevestigt de politie aan NU.nl

Wel raakte een geparkeerde auto beschadigd door een kogel. Volgens de politie stopte rond 9.45 uur een auto in de straat en loste een inzittende schoten op een geparkeerde auto.

De politie heeft later kogelgaten aangetroffen in een huis in de Meester Willemstraat, die in het verlengde ligt van de Johan Idastraat. Er zijn nog geen personen aangehouden.

Volgens getuigen was de auto van waaruit werd geschoten mogelijk een Audi en donker van kleur. Het is niet bekend of er meerdere inzittenden in de auto zaten.

De politie heeft vrijdag camerabeelden van de schietincidenten veiliggesteld en sporenonderzoek op de locaties verricht.