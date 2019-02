Het Rotterdamse meldpunt voor gevaarlijke honden heeft sinds 2017 160 meldingen binnengekregen, meldt de gemeente Rotterdam vrijdag.

Verder meldt de gemeente dat er in 2018 twintig muilkorfverboden zijn opgelegd.

De meeste meldingen die bij de gemeente Rotterdam binnenkomen gaan over honden die loslopen waar dat niet mag of agressief gedrag vertonen naar mensen of andere honden.

"Daarnaast bellen mensen ook als ze bang zijn voor een bepaalde hond", legt adviseur bij Stadsbeheer Leonoor de Ruyter van Steveninck, uit op de website van de gemeente Rotterdam.

In Rotterdam geldt een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopgebieden. De adviseur benadrukt dat het meldpunt geen kliklijn is. "Het doel is altijd om onheil te voorkomen. We gaan eerst in gesprek met een hondenbezitter. Vaak is het al voldoende als we aangeven dat hij zijn hond kort moet aanlijnen of rekening houdt met andere bewoners", stelt De Ruyter van Steveninck.