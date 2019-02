Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Rotterdam geëist dat het chemiebedrijf Aluchemie in totaal 11.365.309 aan de staat betaalt voor het produceren van meer uitstoot van zwaveldioxide is toegestaan in de geldende vergunningen.

Aluchemie werd in 2017 veroordeeld. Het overschrijden van de norm is gebeurd in de periode van juni 2011 tot 1 november 2015. Het chemiebedrijf kreeg een boete van 150.000 euro opgelegd. Deze uitspraak is onherroepelijk.

De rechtbank laat weten dat het bedrijf op de hoogte was van de toegestane norm. Volgens de rechtbank heeft Aluchemie deze norm bewust overschreden. Uit onderzoek is gebleken dat ze zich wel aan de norm kon houden, maar dat uit bedrijfseconomische redenen niet gedaan heeft.

Het chemiebedrijf heeft tijdens de onderzoeksperiode een winst kunnen maken van 10.542.833 euro. Het had de mogelijkheid om te investeren in rookgasreinigers, waardoor de uitstoot beperkt had kunnen worden. Zij heeft dit echter niet gedaan, waardoor ze 11.365.309 euro bespaard heeft. Het OM vindt dat zij dit bedrag moet terug betalen.

Op 21 maart doet de rechtbank uitspraak.