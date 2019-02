Het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam is in 2018 gedaald met 6.3 procent. Eind 2018 kregen 35.292 mensen bijstand, aan het begin van 2018 waren dat er nog 37.667, blijkt uit de Monitor Werk en Inkomen die donderdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Voor het eerst in jaren is er geen tekort op de bijstand in de gemeentebegroting. Rotterdam wil het aantal bijstandsuitkeringen laten dalen naar 30.000 in 2022.

Wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen (PvdA) is verheugd. Volgens hem ligt Rotterdam op koers. "De tussentijdse mijlpaal van 36.000 uitkeringen eind 2018 is gehaald", zegt hij.

"Het betekent dat we in Rotterdam 2.375 huishoudens minder in de uitkering hebben dan vorig jaar. We zijn er nog niet, Rotterdam moet wel doorpakken."

Moti wil een verdere daling onder andere bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden.