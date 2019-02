Een nog onbekende man is op de Provenierssingel in Rotterdam neergestoken tijdens een ruzie. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, zei de politie. Het is onbekend hoe hij er aan toe is.

De man kreeg ruzie met een groepje mannen, waarbij iemand een mes trok en de man stak.

De politie in Rotterdam kreeg rond 23.00 uur een melding van de steekpartij.