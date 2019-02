Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag op bezoek geweest in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Reden voor het bezoek was het thema veiligheid. Na de arrestatie in 2015 van een Fransman, die werd verdacht van terroristische activiteiten in Frankrijk besloot de gemeente de wijk aan te pakken. De koning prees de aanpak van de gemeente Rotterdam aan.