De politie onderzoekt vijf inbraken die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden bij apotheekwinkels in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Dat meldt de politie maandag. Bij alle inbraken is geld gestolen. De politie onderzoekt nog of er ook medicijnen buit zijn gemaakt.

Inbrekers forceerden schuifdeuren van een apotheek aan de Spoorlaan in Capelle in de nacht van zaterdag op zondag rond 2.45 uur. Een korte poos later, om 4.00 uur, werd er op eenzelfde manier ingebroken in een winkel aan de Imkerstraat in Zevenkamp.

In de nacht van zondag op maandag werd er om 3.15 uur nogmaals ingebroken in de winkel aan de Imkerstraat. In dezelfde nacht werden iets na middernacht de deuren van een winkel aan de Sinclair Lewisplaats eruit geduwd. Vijf uur later werd een baksteen door de ruiten van een winkel aan de Marshallweg gegooid.

De politie heeft meteen camerabeelden bekeken en buurtonderzoek uitgevoerd. Getuigen worden verzocht zich te melden.

De verdachten die werden gezien op camerabeelden hadden bedekte gezichten en droege donkere kleding. Ze hadden een kleine lichaamsbouw.