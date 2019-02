Een dronken automobilist heeft zondagavond rond 19.15 uur twee auto's aangereden en is daarna zonder verlichting doorgereden de Ketheltunnel in. In de tunnel moest de man zijn dollemansrit staken vanwege heftige schade aan zijn auto. Dat laat de politie weten.

Dat meldt de politie. De man reed de auto's in de buurt van de Ketheltunnel aan, waarna een melding uitging naar de politie.

Agenten hielden de man in de tunnel aan, waar hij zoveel gedronken bleek te hebben dat hij niet meer normaal kan praten. Hij zit vast en wanneer hij weer nuchter is zal hij worden gehoord over de overtredingen waar hij zich tijdens zijn dollemansrit schuldig aan heeft gemaakt.

De man begon zijn rit in Den Haag en de politie sluit niet uit dat hij onderweg nog meer schade heeft gemaakt dan nu bekend. Daarom worden mogelijke gedupeerden gevraagd zich te melden.