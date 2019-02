De politie doet onderzoek naar een overval die zaterdag plaatsvond aan de Groene Hilledijk in Rotterdam.

Na de overval werd tijdelijk een burgernetactie opgestart. De verdachte van de overval betreft een man met een lichtgetinte huidskleur en een pokdalig gezicht. Hij is rond de 1.75 meter lang en tussen de twintig en dertig jaar oud.

Wie of wat er precies is overvallen, is onbekend. Het is ook niet bekend of de dader een buit heeft meegenomen.