Een 29-jarige man uit Barendrecht ontkent dat hij eind november zijn ex-vriendin heeft gedood in haar woning aan de Luntershoek in Rotterdam en haar tweejarige dochtertje daar heeft achtergelaten.

Toen het stoffelijk overschot van de vrouw werd gevonden, bleek een van de gaspitten van het fornuis opengedraaid en rook het naar gas. Dat kwam vrijdag naar voren tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

Toen de vrouw op 30 november door haar moeder werd gevonden, lag de peuter ongedeerd in haar bedje. Aanvankelijk dacht de politie aan zelfmoord, maar er waren aanwijzingen voor een misdrijf. Zo zijn er geweldsporen gevonden die op wurging kunnen duiden en is er een sleepspoor naar de keuken, waar ze is gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de verdachte, Stephan K., ervan dat hij haar met voorbedachten rade heeft vermoord en dat hij anderen in levensgevaar heeft gebracht door het gas open te draaien.

Buren hadden een gil gehoord

De aanklager wees erop dat hij de 29e in de avond bij haar thuis is geweest en buren toen een gil hebben gehoord. Ook zocht hij in de dagen voorafgaand aan haar dood op internet naar manieren om iemand zonder sporen te doden, met gas of wurgen. Hij zocht ook naar heimelijke toepassingen van pinda's, het slachtoffer had een pinda-allergie.

Volgens de advocaat van K. is het nog maar de vraag of er sprake is van een misdrijf en zocht hij op deze zoektermen omdat hij zelfmoord wilde plegen. Ook zou het fornuis een mankement hebben gehad waardoor een pit soms open bleef staan.