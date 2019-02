Een 51-jarige verdachte heeft zich donderdagmiddag bij de politie gemeld na een schietpartij aan de Oostervantstraat in Oude Westen in Rotterdam. Daarbij raakte een vijftigjarige man gewond.

De 51-jarige verdachte is op het politiebureau aangehouden.

De politie kreeg donderdag rond 13.45 uur een melding van het schietincident. In de Oostervantstraat troffen zij een gewonde man aan die was neergeschoten in een portiek.

De man was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar het incident en de rol van de 51-jarige man.