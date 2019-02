Christine Eskes, fractievoorzitter van het CDA in Rotterdam, blijft voorlopig actief in de gemeenteraad. Dat zegt ze donderdag tijdens een raadsvergadering.

Eerder bleek dat de fractievoorzitter geheime informatie over het Schiekadeblok had gelekt aan de pers. Deze week deed een burger nog aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen ex-wethouder Visser (D66), wethouder Kurvers (VVD) en raadslid Eskes (CDA) voor het lekken van deze informatie.

Eskes laat bij de raadsvergadering weten dat ze volledig zal meewerken aan het onderzoek, maar ze doet geen afstand van haar functie. "Ik zal niet mijn democratische recht als volksvertegenwoordiger neerleggen zonder dat ik veroordeeld ben", zegt ze. Daarnaast geeft ze aan dat ze niet zal stemmen bij moties die over haarzelf gaan.

Leef Rotterdam, 50Plus, DENK en Nida Rotterdam laten weten moeite te hebben met de "gang van zaken". Lies Roest van GroenLinks vindt dat Eskes haar taak gewoon moet kunnen uitvoeren. "We hebben het recht niet om haar te dwingen tot wat dan ook", aldus Roest.

Van Baarle van DENK vindt dat het vertrouwen in het dualisme dat de partijen met elkaar hebben, in gedrang is gekomen. SP sluit zich hier bij aan. D66 en GroenLinks kregen kritiek van Van Baarle doordat beide partijen eerder geen vragen hebben gesteld betreffende situatie. "We konden ons vinden in het plan van het college om eerst een onderzoek te starten. Dit is de juiste weg, volgens protocollen", verklaart Zeegers van D66.

Onderzoek moet uitwijzen of er nog meer raadsleden wisten van het lekken van de informatie betreffende het Schiekadeblok.

Schiekadeblok zorgt al langer voor problemen in Rotterdam

Het Schiekadeblok zorgt al enige tijd voor onrust in de Rotterdamse politiek. In 2009 kocht de gemeente het terrein waarop het project gebouwd zou moeten worden voor 52 miljoen euro van projectontwikkelaar LSI.

Bij de koop van het terrein werd afgesproken dat de projectontwikkelaar jaarlijks twee miljoen euro aan erfpacht zou betalen aan de gemeente. LSI kon dit geld echter niet opbrengen, waardoor de gemeente zo'n 20 miljoen euro is misgelopen.

Vorig jaar kwam er een kritisch rapport van de Rekenkamer naar buiten over deze constructie. Hierin werd topambtenaar Visser, die de leiding had over het project, flink bekritiseerd.