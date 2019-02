De gemeente Rotterdam breidt het alcoholverbod in Zuidwijk, IJsselmode en Hoogvliet uit om zo vandalisme en intimidatie op straat tegen te gaan.

De politie adviseert om het alcoholgebied in Zuidwijk en het gebied rond winkelcentrum Keizerswaard in IJsselmonde uit te breiden en opnieuw een alcoholverbod te realiseren bij winkelcentrum In de Fuik in Hoogvliet. Dit laat burgemeester Aboutaleb weten in een brief aan de gemeenteraad.

De politie ziet een link tussen het aantal meldingen van overlast en de alcoholconsumptie. Voorbeelden van overlast zijn onder andere het plegen van vernielingen, vervuilen van openbare ruimte en discriminerend en intimiderend gedrag.

Uitbreiding alcoholverbod moet overlast tegengaan

In Zuidwijk komt overlast vaak door jeugd en volwassenen die op straat rondhangen met alcohol. Daarom breidt het alcoholverbod hier uit naar een aantal straten waar scholen en een zorginstelling zijn gevestigd.

Voor winkelcentrum Keizerswaard geldt ook dat bezoekers regelmatig overlast veroorzaken na het kopen van alcohol. De politie ziet een verschuiving tussen drinkende mannen die overlast veroorzaken naar het aangrenzende gebied tussen Kreileroord, Wateroord en Vikingoord.

Ook bij winkelcentrum In de Fuik in Hoogvliet is veel overlast, zoals het lastig vallen van bewoners en discriminerende en vrouwonvriendelijke opmerkingen richting inwoners. Daarom adviseert de politie hier ook een alcoholverbod.

De uitbreiding van het alcoholverbod geldt tot 1 januari 2022.