De politie heeft in Rotterdam-Zuidwijk twee hennepkwekerijen ontdekt in twee weken tijd. De kwekerijen waren geplaatst in flatwoningen aan de Havikhorst en de Diepenhorst. Twee personen zijn aangehouden.

Dat meldt de Rotterdamse politie woensdag aan NU.nl, na een bericht op Twitter van een wijkagent.

Een woordvoerder van de politie legt uit dat de Zuidwijk extra aandacht krijgt en er daar met netbeheerder Stedin wordt onderzocht op afwijkingen die kunnen duiden op criminele activiteiten. Als voorbeeld worden veel warmte of condens op ramen genoemd.

Onderzoek naar afwijkingen in gemeten warmte leidde naar de twee hennepkwekerijen in Zuidwijk. De kwekerijen stonden in woningen die verschillende huurders hadden.

Kwekerijen hadden elf en tientallen planten

Op 6 februari werd een hennepkwekerij met elf planten ontdekt in een woning aan de Havikhorst. De dertigjarige huurder van het pand werd aangehouden.

De tweede kwekerij werd op 12 februari gevonden aan de Diepenhorst. De woordvoerder van de politie kon geen exact aantal planten geven. Wel kon ze zeggen dat het gaat om "tientallen". Agenten hebben de 36-jarige huurder aangehouden.