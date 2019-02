Het kunstwerk 'Tunnel of Love' in de Maastunnel in Rotterdam zal twee dagen langer te zien zijn. In plaats van tot vrijdag zal het kunstwerk nog tot zondag in de Maastunnel zijn.

Dat bevestigt kunstenaar Madje Vollaers, van kunstenaarsduo VOLLAERSZWART aan NU.nl.

Het werk is al bijna 20.000 keer bezocht, aldus Vollaers, waardoor de gemeente Rotterdam gevraagd heeft het werk langer te laten staan.

Donderdag, op Valentijnsdag, zal er een speciaal programma plaatsvinden in de tunnel. Op andere dagen worden er specifieke geluiden afgespeeld in de tunnel, die op donderdag zullen worden vervangen door tijdloze liefdesliedjes. Daarnaast zal een theatergroep complimenten geven aan voorbijgangers.

Het kunstwerk is een concept van Madje Vollaers en Pascal Zwart. De Maastunnel is beplakt met 35.000 fluorescerende hartvormige stickers.