De brandweer heeft dinsdagochtend geprobeerd om een gans te bevrijden onder een vlonder aan de Zestienhovensekade in Rotterdam-Overschie. Het dier zit daar al vier dagen vast.

De gans dook de vlonder in toen het werd aangevallen door een zwaan. Maar het dier wist zich niet meer uit de benarde positie te bevrijden. Ondertussen hadden buurtbewoners last van een hard gekrijs.

Een duiker van de brandweer heeft geprobeerd om de gans te bevrijden, maar dat lukte niet. Vervolgens is er - in samenspraak met buurtbewoners - een klein gat gemaakt in de vlonder.

"Het gat is voor de gans groot genoeg om uit te kruipen. Daar had het vanmiddag nog geen zin in, maar dat snap ik wel met al die mensen in de buurt", reageert een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. "Ik denk dat het dier er vanzelf uit kruipt, wanneer het honger krijgt."