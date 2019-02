Een Rotterdamse burger heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen ex-wethouder Visser (D66), wethouder Kurvers (VVD) en raadslid Eskes (CDA) voor het lekken van geheime informatie naar de pers.

De aangifte werd gedaan door Adriaan Zijlmans, bevestigt hij zelf tegen NU.nl.

"Hier is sprake van publiek belang en ondermijning van de democratie", schrijft oud-politieman Zijlmans in een toelichting. "Er is sprake van een ernstig strafbaar feit."

Op het schenden van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht staat een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar.

Schiekadeblok zorgt al langer voor problemen in Rotterdam

Het Schiekadeblok zorgt al enige tijd voor onrust in de Rotterdamse politiek. In 2009 kocht de gemeente het terrein waarop het project gebouwd zou moeten worden voor 52 miljoen euro van projectontwikkelaar LSI.

Bij de koop van het terrein werd afgesproken dat de projectontwikkelaar jaarlijks twee miljoen euro aan erfact zou betalen aan de gemeente. LSI kon dit geld echter niet opbrengen, waardoor de gemeente zo'n 20 miljoen euro is misgelopen.

Vorig jaar kwam er een kritisch rapport van de Rekenkamer naar buiten over deze constructie. Hierin werd topambtenaar Visser, die de leiding had over het project, flink bekritiseerd.

Om Visser te verdedigen werd er een document gelekt naar de pers waarin vertrouwelijke informatie stond die hem verdedigde.