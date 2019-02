De honkballers van Curaçao Neptunus zijn maandagavond tijdens de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond voor de derde keer op een rij uitgeroepen tot 'Sportploeg van het Jaar'.

De uitreiking vond plaats in Ahoy Rotterdam. De ploeg kreeg, sinds 1981, in totaal acht keer eerder de titel van beste sportploeg.

Neptunus werd afgelopen seizoen landskampioen door de Holland Series te winnen. Het was de zesde landstitel op rij voor de ploeg van coach Ronald Jaarsma.

Daarnaast werd de zeventienjarige Darryl Collins genomineerd voor de titel 'Sporttalent van het jaar'. Collins maakte dit seizoen als speler van Neptunus indruk in de hoofdklasse. Hij tekende in augustus een zevenjarig contract bij The Kansas City Royals. Daarmee komt hij terecht in de opleiding van een club die uitkomt in de Major League Baseball (MLB).

Collins won de titel 'Sporttalent van het jaar' uiteindelijk niet. De onderscheiding ging naar de twintigjarige veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado.