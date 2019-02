Zoë Cochia, ook wel de 'Moeder van Zuid', uit de Rotterdamse Afrikaanderwijk heeft de Herman Divendal Award 2019 gewonnen. Stichting In den Vreemde reikt de prijs, waar 10.000 euro aan is verbonden, jaarlijks uit aan een 'bruggenbouwer tussen twee culturen'.

Cochia is eigenaar van de Niffo Galerie in Rotterdam-Zuid. Op deze plek poseren kunstenaars hun werk, kunnen kinderen huiswerk maken en is er voor buurtbewoners ruimte voor het volgen van workshops.

Volgens Stichting In den Vreemde kent de gastvrijheid van Cochia geen grens. "Ze is er altijd en de deur staat altijd open. Zoë is hartelijk, ongepolijst, direct, van alle markten thuis en altijd klaar voor het onverwachte. Rotterdamser kan het bijna niet."