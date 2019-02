Het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Rotterdam The Hague Airport is vorig jaar gestegen. De teller stond op 1,9 miljoen.

Dit blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal passagiers van de Rotterdamse luchthaven stond in 2017 nog op 1,7 miljoen. Het passagiersaantal stijgt al sinds 2010. In dat jaar stond de teller nog op 0,9 miljoen.

In 2008 checkten bijna drie keer zoveel reizigers in en uit op Eindhoven, Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde. Het aandeel van deze vier kleinere luchthavens was betreffende het totaal vervoerde passagiers in 2008 nog 6 procent, en in 2018 bijna 11 procent.