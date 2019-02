Rotterdam trok in 2018 15 procent meer hotelgasten dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om 1,3 miljoen bezoekers.

Dit blijkt uit voorlopige bezoekerscijfers van de gemeente. De stad bleek populairder dan ooit in eigen land. Van de 1,3 miljoen bezoekers is 53 procent Nederlands. Dit betekent dat het aantal Nederlandse hotelgasten met 15 procent is gestegen, ten opzichte van een jaar eerder.

Ook deed Rotterdam het goed bij buurlanden. Van alle hotelgasten is 8 procent Duits en 6 procent Belgisch. Andere bezoekers komen uit onder andere Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Frankrijk en Italië.

Het totaal aantal overnachtingen in Nederland in 2018 kwam uit op zo'n 2,1 miljoen. Dit is zeventien procent meer ten opzichte van 2017.

Musea profiteren van stijging toerisme





Musea in Rotterdam konden profiteren van de forse stijging in het toerisme in de stad. Musea trokken 1,5 miljoen bezoekers, ook dit is vijftien procent meer dan het jaar daarvoor. Kunsthal Rotterdam, Museum Boijman Van Beuningen en het Maritiem Museaum Rotterdam waren hierbij de populairst bezochte musea.

Betaalde attracties trokken samen 3,5 miljoen bezoeken. Vooral Diergaarde Blijdorp, Spido en de Euromast deden het goed.