De wapeninleveractie van de politie-eenheid Rotterdam heeft in totaal 262 wapens opgeleverd, waarvan er zestig vuurwapens zijn. Dat vertelt een politiewoordvoerder maandagmiddag aan NU.nl.

De afgelopen twee weken konden bezitters alle soorten wapens inleveren zonder vervolgd te worden voor illegaal wapenbezit.

Aanleiding van de actie was een petitie van inwoners van de Rotterdamse wijken Hillesluis en Bloemhof. 'Wapens de Wijk uit’, zoals de petitie heette, werd door bijna achthonderd mensen ondertekend. Daarop besloot de politie tot de inleveractie over te gaan.

"We zien een soort maatschappelijke verontwaardiging over het gemak waarmee wapens gebruikt worden. Met deze actie konden we samen met de burger opstaan tegen wapengebruik", vertelt politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode.

Aantal schietpartijen neemt af, maar incidenten worden heftiger

De 202 overige wapens zijn onder andere lucht- en gasdrukwapens, sein- en alarmpistolen, pepperspray, boksbeugels, samuraizwaarden en zo’n vijftig messen. Ook is er 650 kilo munitie ingeleverd, waarvan 500 kilo bij een verzamelaar vandaan kwam.

De opbrengst van de actie is volgens de politie "boven verwachting", maar ziet dat niet als enige winst. "De hele actie is om de norm opnieuw te bevestigen dat geweld niet de oplossing is."

Hoewel het aantal schietincidenten in de regio ten opzichte van voorgaande jaren is afgenomen, ziet de politie dat de schietpartijen heftiger worden. "We zien steeds vaker dat het gebeurt op tijdstippen dat kinderen buitenspelen en dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van automatische geweren. Die norm moeten we aanpakken."

Dat de actie succesvol was, betekent niet dat de campagne verlengd wordt. "Wapenbezit is een ernstig misdrijf waar normaliter een zware straf op staat. We hebben mensen twee weken de kans geboden en dat vinden we meer dan genoeg."