In een hotelkamer aan het Gelderseplein in centrum van Rotterdam is maandagochtend een brand ontstaan. De brand is inmiddels onder controle.

Het hotel is ontruimd. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam gaat er vanuit dat er geen gewonden zijn gevallen.

De oorzaak van de brand is een probleem met de elektra. Hulpdiensten zijn nog ter plaatse. De brandweer onderzoekt of er rookschade is in de rest van het hotel.