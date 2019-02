In de wijk Ommoord is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden met drugs in zijn onderbroek.

De man werd in zijn auto aangehouden, meldt de politie op Twitter. Hij was onder invloed van verdovende middelen aan het rijden.

In de onderbroek van de man werd drugs aangetroffen. Dit werd in beslag genomen. Ook de auto en een klein geldbedrag werden in beslag genomen.