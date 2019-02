Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag negen maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen de 29-jarige rapper Mula B uit Den Haag vanwege het bezit van een vuurwapen, die tijdens een preventieve fouilleeractie op 25 oktober vorig jaar in Rotterdam bij hem in de auto werd aangetroffen.

De officier van justitie rekent het de verdachte aan dat hij het verheerlijken van wapens in stand houdt. "Als je de verdachte googelt, dan kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens of een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur."

Toen de politie het vuurwapen onder de bestuurdersstoel in oktober aantrof, verklaarde de 29-jarige verdachte al dat het "in zijn wereld heel gebruikelijk" is om een vuurwapen te bezitten. Naast het vuurwapen trof de politie ook 5000 euro aan contant geld in de auto aan.

De 28-jarige bijrijder werd ook aangehouden.