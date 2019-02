In Rotterdam-Zuid heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. Het vuur in een flat aan de Paul Krugerstraat was vrij snel controle.

De brand woedde in een woning op de eerste verdieping. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog onduidelijk. De bewoner van het pand en de buurman zijn onderzocht op rookvergiftiging. Ze zijn ter plekke behandeld.

Bij de brand is ook een gaslekkage ontstaan. Monteurs van Stedin hebben het gas inmiddels afgesloten.