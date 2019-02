De politie heeft de jonge vrouw die woensdagavond door twee mannen was meegenomen in een auto in de Paul Krugerstraat gevonden. De politie is haar na een oproep donderdagavond op het spoor gekomen.

De vrouw is in goede gezondheid aangetroffen.

Woensdag rond 19.30 uur meldde een getuige bij de politie dat zij had gezien hoe een jonge vrouw bij het oversteken van de Bloemfonteinstraat vanaf de Paul Krugerstraat door een man in een grijze of zilverkleurige Golf 4 werd meegenomen.

Verderop is de auto gekeerd en teruggereden en vervolgens rechtsaf de Paul Krugerstraat ingegaan.

Toen na de melding beelden van cameratoezicht werden teruggekeken, was te zien dat de jonge vrouw onder dwang door twee jongens is meegenomen en in een auto is geduwd.