Voor het eerst in bijna twintig jaar is er in het Kralingse Bos een eekhoorn gespot. Het gaat om een Amerikaanse rode eekhoorn die waarschijnlijk is ontsnapt of illegaal uitgezet.

De eekhoorn zou in het Rotterdamse bos kunnen overleven, maar volgens Bureau Stadsnatuur kan hij beter worden weggehaald.

"Het gaat om een soort die hier niet thuis hoort en veel schade kan aanrichten", zegt onderzoeker Garry Bakker. "Hij zou bijvoorbeeld nestkastjes kunnen leeghalen."

De eekhoorn moet worden gevangen en zal waarschijnlijk worden afgemaakt, omdat het in Nederland verboden is om eekhoorns te houden.