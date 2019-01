De gemeente Rotterdam gaat het aantal versierde vuilcontainers in de stad uitbreiden. In de Tarwewijk is een proef gehouden met versierde ondergrondse vuilcontainers met nepbloemen, kunstgras of zelfs een echte buxushaag ernaast. Dat moet ervoor zorgen dat mensen geen afval meer naast de container plaatsen.

"We hebben zesduizend vuilcontainers in de stad", legt wethouder Wijbenga uit. "En het is een grote ergernis dat veel containers te vol zijn. Of dat buren het afval ernaast of erbij zetten. Aan ons is de taak om het beter te maken."

Daarom plaatst de gemeente woensdag de eerste vuilcontainers buiten de Tarwewijk "Als de plek rondom de container er beter uitziet, willen mensen ook het beter bijhouden. Dat gaan we meer doen."

Veel containers zijn nu al uitgerust met een speciale chip, die aangeeft hoe vol de container is. Als de container voor 80 procent gevuld is, krijgt de gemeente een signaal. Vervolgens wordt die container zo snel mogelijk geleegd.