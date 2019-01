Spoorbeheerder ProRail plaatst zaterdag het locomotief terug dat vrijdagavond is ontspoord bij de Waalhaven. Het treinstel ontspoorde vrijdagavond rond 19.00 uur.

Op het moment van ontsporen werd meteen besloten om hem zaterdag pas weer terug te plaatsen. Bij het incident raakte niemand gewond.

"Het is een arbeidsintensieve klus die niet altijd even makkelijk is", verklaart een woordvoerder van ProRail.

"In sommige gevallen zet ProRail dan een speciale vrachtwagen in", legt de woordvoerder verder uit. "Daar zit allemaal hydraulische apparatuur in, waarmee je zo'n locomotief kunt optillen. Ook zitten er speciale wielen onder, zodat je dichtbij kunt komen."