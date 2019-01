Een politieagent is maandagavond op Rotterdam Centraal bespuugd en vervolgens mishandeld. De politie was gebeld, omdat een man alcohol dronk in het stationsgebied, en dat is verboden. De man bleek al eerder agenten mishandeld en beledigd te hebben.

De agent in kwestie had een bloedneus, een blauw oog en flink wat schrammen. De opgepakte man bleek veel gedronken te hebben.