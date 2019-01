De politie heeft vorige week twee mannen aangehouden op het Plein 1953 in Rotterdam bij een actie in het kader van spookbewoning. In de woning werd een vuurwapen, een paar gram cocaïne en een drugspers aangetroffen.

Ook werden er sleutels aangetroffen van een voertuig die in de buurt van de woning stond. In deze auto zijn twee brokken cocaïne gevonden met een gewicht van 1 kilo.

Het tweetal was afkomstig uit 's Hertogenbosch en had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het gaat om een 44-jarige en 35-jarige man.

Spookbewoning houdt in dat personen zich niet inschrijven bij het bevolkingsregister en panden misbruiken voor criminele doeleinden.