Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Wytemaweg in Rotterdam. Door de botsing kwam de auto in een slip en botste tegen een lantaarnpaal.

Bij de botsing raakte de auto zwaar beschadigd.

Het is momenteel nog onduidelijk hoe de botsing is ontstaan en hoe de bestuurder er aan toe is.