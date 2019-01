In het water van de Nieuwe Maas ter hoogte van de Erasmusbrug in Rotterdam is zaterdag een lichaam geborgen.

Het gaat vermoedelijk om het stoffelijk overschot van een man die vrijdag te water raakte bij de Feijenoordkade in die stad. Een zoekactie door de hulpdiensten leverde toen niets op.

De veiligheidsregio hield vrijdagavond er rekening mee dat iemand van de kade in het water was gevallen of van een afgemeerd binnenvaartschip. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd.

De duikers hebben het water rond het schip afgezocht. Ook een boot van het Havenbedrijf Rotterdam deed mee aan de zoekactie. Halverwege de nacht werd de operatie beëindigd.

Het is niet bekend onder welke omstandigheden de man is overleden.