Door een probleem met de verkeerslichten is vrijdagavond de Maastunnel afgesloten geweest. Omrijden kon via de Willemsbrug of Erasmusbrug. Er werden verkeersregelaars ingezet.

Door de afsluiting was het vooral in Rotterdam-Zuid erg druk. Op de wegen van en naar de Erasmusbrug stond het muurvast.

De Maastunnel is in de richting van noord naar zuid al anderhalf jaar afgesloten vanwege werkzaamheden. De tunnel was vrijdag dus ook dicht in de richting van zuid naar noord.