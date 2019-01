In het Plaswijckpark in Rotterdam is donderdag een alpacaveulen geboren. Het vrouwtje is al te zien voor bezoekers van het park.

De kleine alpaca heeft nog geen naam. Mensen die een leuke naam weten, kunnen die via de website insturen. Alle dieren die in 2019 in het Plaswijckpark geboren worden, krijgen een naam die begint met de letter G, zodat het geboortejaar makkelijk herleid kan worden.

Na de geboorte van het veulen wilde de moeder niet gelijk dat het veulen bij haar kwam drinken. Dierenverzorgers hebben daarom ingegrepen en de kleine alpaca tijdelijk flessen gegeven. Inmiddels is dat niet meer nodig.