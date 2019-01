De politie heeft vrijdagochtend in Vlissingen een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man werd betrapt op zwartreizen in de trein, maar bleek later ook te worden verdacht van een dubbele straatroof in Rotterdam.

Een medewerker van de NS meldde vrijdag aan de meldkamer dat in de trein van Roosendaal naar Vlissingen een zwartrijder zat. De man wilde nergens aan mee werken. Bij aankomst in Vlissingen is de man door agenten uit de trein gehaald. De man was op dat moment zwaar onder invloed van drank of drugs en werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren.

Tijdens het fouilleren van de man kwam een papier met een vonnis boven water. Zo werd ook de identiteit van de man duidelijk. Na controle in het politiesysteem blijkt dat de man door de Rotterdamse politie gezocht wordt voor een dubbele straatroof. De verdachte werd ook in deze zaak aangehouden.