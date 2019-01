De politie in Rotterdam heeft maandag in een onderzoek naar witwassen en drugshandel een 48-jarige man en zijn 23-jarige zoon aangehouden. Bij diverse doorzoekingen in de regio Rijnmond zijn geld, drugs, chemicaliën, vuurwapens en auto's in beslag genomen. Donderdag is besloten om de twee verdachten nog twee weken langer vast te houden.

De 48-jarige man werd om 5.00 uur 's ochtends aangehouden in zijn woning in Hoogvliet. In deze woning werden verdovende middelen, een vuurwapen en bijna 40.000 euro aan contant geld.

De 23-jarige zoon werd rond 8.30 uur aangehouden op de snelweg A4.

De politie heeft maandag een autoverhuurbedrijf doorzocht in Berkel en Rodenrijs, een tuinhuis in Rotterdam en een opslagterrein in Zevenhuizen.

Bij het autoverhuurbedrijf werden 100.000 illegale sigaretten in beslag genomen. Ook werden er in het Rotterdamse tuinhuis grondstoffen en materialen aangetroffen voor de productie van harddrugs.