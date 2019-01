De "Grootste Kroeg van Nederland" wordt donderdagavond weer geopend in Ahoy Rotterdam. De evenementenhal staat de komende dagen in het teken van De Vrienden van Amstel Live.

Artiesten als Anouk, Ronnie Flex, Nick & Simon en Lil' Kleine zijn dit jaar van de partij. Maan maakt haar debuut, net als de dj's Sunnery James en Ryan Marciano. André Hazes, die vorig jaar werd "ontgroend" en ook dit jaar op het podium staat, had eerder deze week een gouden tip voor de nieuwkomers.

"Ga op tijd naar huis", zei hij voor de camera van het ANP. "Het kan zo gezellig zijn dat je de tijd niet doorhebt. Vooral zo'n eerste jaar; ze gaan je toch een beetje testen en ontgroenen. Dus zorg dat je goed gefocust bent, ga op tijd naar huis en ga niet te veel mee in het feest."

Want een feest is het niet alleen in de zaal, maar ook backstage. "Het is een van de weinige feesten waar het ook achter de schermen echt gezellig is", aldus Hazes. "Die twee weken voelen als een soort van vakantie, ik kijk er echt naar uit."

Organisatie verwacht 145.000 bezoekers

De organisatie verwacht dat ongeveer 145.000 bezoekers de elf shows op 17 tot en met 28 januari bezoeken. Daarmee is de Vrienden van Amstel Live ook dit jaar weer volledig uitverkocht.

Wie te laat was met het kopen van kaarten of achter het net viste, hoeft echter niet te treuren. Een registratie van de show is op zaterdag 2 februari om 20.00 uur te zien op SBS6. Het is voor het eerst dat die zender De Vrienden van Amstel Live uitzendt, tot vorig jaar was de show altijd te zien bij RTL 4.

Giel Beelen presenteert de tv-registratie en maakt daarmee zijn presentatiedebuut op SBS6. De dj van radio Veronica heeft al de nodige tv-ervaring, zo presenteerde hij bij BNNVARA de talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland.