Bij een politiecontrole door studenten van de politieacademie hebben agenten op het Willemsplein een man aangehouden die in het buitenland nog een celstraf van acht jaar uit moest zitten.

De man uit Albanië gaf eerst een valse identiteit op. Later bleek dat hij een celstraf van acht jaar open had staan in Albanië. Wat hij daar heeft misdaan is niet bekend.

Bij de controle werden verder dertien auto's in beslag genomen, omdat de eigenaar nog boetes of een belastingschuld had open staan. In totaal werd er voor 57.000 euro aan openstaande schulden geïnd.

De politiecontrole was als examenopdracht op poten gezet door studenten van de politieacademie. Volgens de politie in het centrum van Rotterdam zijn de studenten geslaagd voor hun examen.