Rotterdam schiet tekort bij het aanpakken van jeugdwerkloosheid. Slechts een op de tien Rotterdamse werkloze jongeren wordt door de gemeente naar werk of school begeleid, schrijft de Rotterdamse Rekenkamer in het nieuw verschenen rapport Werk aan de winkel.

Daarnaast houdt twintig procent van de jongeren die wel aan de slag gaat het niet lang vol.

De stad telde de laatste jaren zo'n tienduizend jonge werklozen. Per jaar zijn ongeveer 1.100 jongeren naar werk of school begeleid. Volgens de Rekenkamer is dat "een bescheiden aantal". Amsterdam hielp in 2017 ongeveer 4.400 jongeren naar een opleiding of aan een baan, terwijl de hoofdstad een ongeveer even groot aantal werkloze jonge inwoners heeft.

Een op de vijf Rotterdamse jongeren die in 2015 in de bijstand zaten en aan de slag gingen, zat in 2017 toch weer in de bijstand, schrijft de Rekenkamer verder. De gemeenteraad heeft in 2015 een actieplan vastgesteld om jongeren op gang te helpen. Daarvan maakten jaarlijks slechts 200 jongeren gebruik.

De zwakke scores komen volgens de Rekenkamer deels doordat sommige jongeren het Jongerenloket niet kennen, en anderen er niet heen gaan. "Zij denken dat je er niet goed geholpen wordt. En veel jongeren die wél naar het Jongerenloket gaan, haken na een tijdje af. Zij zijn niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente of vinden de opgelegde taken te moeilijk."

