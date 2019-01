Burgemeester Aboutaleb neemt de uitnodiging van de stichting Buma Cultuur aan. Hij gaat vrijdag op muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen met Nederlandse rappers in debat over het ophemelen van vuurwapengeweld.

Directeur Frank Helmink nodigde de burgemeester uit naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak. In die toespraak zei Aboutaleb dat hij het niet goed vindt dat rappers vuurwapengeweld verheerlijken.

Hij roept rappers dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen tegen vuurwapengeweld. Aanleiding voor deze oproep is de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis tijdens nieuwjaarsnacht.

Op het festival in Groningen treden onder andere $hirak, Willem van The Opposites, Famke Louise en Frenna op. Met welke rappers en producenten de burgemeester precies in gesprek gaat, is nog niet bekend.