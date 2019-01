Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat maandag al gedeeltelijk dicht voor een renovatie, die uiteindelijk zeven jaar gaat duren. Het Bodongebouw blijft nog tot 26 mei open. Het zal nog een expositie herbergen over het Bauhaus.

Het Bauhaus was de Duitse ontwerpschool die een eeuw geleden werd opgericht, en de relatie van deze academie met Nederland. Hoewel het Bauhaus slechts bestond van 1919 tot 1933 en in totaal maar 1250 studenten telde, is het nog altijd zeer bekend.

Het schoolgebouw in Dessau, voorbeeld voor de Rotterdamse Van Nellefabriek uit 1931, zo'n 100.000 bezoekers per jaar.

Boijmans opent 9 februari met een expositie met achthonderd objecten als gebruiksvoorwerpen, meubels, sieraden, tekeningen en architectuurfoto's. Bauhaus-spullen zijn niet superzeldzaam. De leerlingen moesten produceren en verkopen, samen met de industrie.

Boijmans belicht connectie tussen Bauhaus en Nederland

Boijmans belicht niet alleen het Bauhaus zelf, maar in 23 "satelliet-presentaties" vooral de connecties en wisselwerking met Nederland. Die waren intensief, zegt samenstelster Mienke Simon Thomas. Er namen en gaven Nederlanders les bij het Bauhaus.

De bekendste leerling was tekenaar, schilder en ontwerper Paul Citroen, die er werd geïnspireerd tot de oprichting van de Nieuwe Kunstschool in Amsterdam. Benno Premsela, gezaghebbend ontwerper in naoorlogs Nederland, studeerde er. De bekendste docent was Piet Zwart, die er korte tijd les gaf in typografie.

Ook werd er heen en weer gereisd van het Bauhaus naar Nederland en andersom. Zo brachten de architecten H. P. Berlage en J.J.P. Oud er werkbezoeken. Tevens waren er over en weer logeerpartijen, waarbij van alles werd uitgewisseld en zijn weg vond naar andere opleidingen en bijvoorbeeld vaktijdschriften.