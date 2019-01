De politie heeft donderdag in een woning in de Provenierswijk in Rotterdam een verwaarloosde volwassen hond met zeven puppy's in beslag genomen.

Dat schrijft politie Rotterdam basisteam Maas en Rotte zaterdagochtend. De agenten kwamen af op een melding van mogelijke verwaarlozing.

Ter plaatse werd de deur van het huis niet geopend, waarna agenten toestemming kregen om de deur te forceren. Bij binnenkomst kregen de agenten te maken met een sterke lucht van uitwerpselen. Deze lagen overal in de woning.

In de woning bevonden zich een volwassen reu met zeven puppy's, die geen water of eten hadden. De puppy's waren doordrenkt met uitwerpselen.

Puppy's in beslag genomen

In overleg met een Officier van Justitie werd besloten de puppy's in beslag te nemen en snel van medische zorg te voorzien. De dieren zijn meegenomen naar een geheime opvanglocatie voor in beslag genomen dieren.

Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

De zorgen over de reu waren minder groot, waardoor deze nog achter moest blijven. Wel zal er een rapport worden opgemaakt naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De dienst kan de eigenaar dwingen de situatie van de reu te verbeteren en anders kan de hond alsnog in beslag worden genomen.