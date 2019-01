De Haven van Rotterdam heeft vrijdag een baggerschip in gebruik genomen dat werkt op vloeibaar aardgas (LNG). Het schip, de Ecodelta, is het eerste baggerschip dat werkt op LNG en is daardoor duurzamer dan zijn voorgangers.

De Ecodelta is een gebouwd door een bedrijf uit Zwolle en is onderdeel van een afspraak met dit bedrijf om de havenbekkens diep te houden tot 2023. Dat schreef het Rotterdamse havenbedrijf in 2016 in een persbericht, toen werd aangekondigd dat het schip zou komen.

Het gebruik van LNG verlaagt de uitstoot van koolstofdioxide met 20 procent en de uitstoot van stikstofoxide met 85 procent. Uitstoot van zwavel en fijnstof verdwijnt bijna helemaal.

Het schip vervangt het schip de Rijndelta. De Ecodelta is een zogenaamd sleephopperschip. Dit soort schip pompt bijvoorbeeld zand of klei van de havenbodem. Jaarlijks zuigt een baggerschip in de Rotterdamse haven ruim vijf miljoen kubieke meter materiaal op.