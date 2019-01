De politie heeft dinsdag 600.000 euro aan contant geld aangetroffen onder een keukenblok in een woning aan het Zuiderterras in Rotterdam. De vondst werd gedaan tijdens een actie tegen spookbewoning. In een andere woning werden vuurwapens en 22 kilo harddrugs gevonden. De politie heeft twee personen aangehouden.

Dat laat de politie donderdag weten. De woning aan het Zuiderterras werd doorzocht omdat er niemand stond ingeschreven, maar de politie wel vermoedde dat regelmatig mensen de woning betraden en verlieten.

In de woning troffen de agenten een man en een vrouw aan. Nadat de politie ook geld vond in een televisiemeubel, vonden de agenten de grote hoeveelheid geld achter een plint in de keuken. In de keuken lagen ook spullen om verdovende middelen mee te verpakken.

Agenten namen ook cryptofoons in beslag, waarmee criminelen ongemerkt kunnen communiceren. De 36-jarige man en 33-jarige vrouw zijn aangehouden. Beiden worden verdacht van witwassen.

De vondst aan het Zuiderterras leidde de politie naar een tweede woning aan de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid. Daar vonden agenten twee vuurwapens en de 22 kilo drugs. Niemand was in de woning aanwezig. De politie heeft de zaak in onderzoek.