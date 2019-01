Het aantal reizigers dat gebruik maakt van de Rotterdamse metro is in 2018 flink gestegen. Op station Beurs stapten 3,5 procent meer reizigers in. RET-directeur Maurice Unck is blij met de groei, maar stelt dat wel maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat mensen rond 2025 op de perrons moeten blijven staan.

"De grenzen komen in zicht. In Rotterdam kunnen de metro’s niet makkelijk verlengd worden, omdat de perrons dan te klein zijn. We willen dus meer metro’s in gaan zetten. De frequentie gaat omhoog," vertelt hij.

Op de Randstadrail naar Pijnacker heeft de RET al extra metro’s toegevoegd.

"Uiteindelijk willen we van één metro per tien minuten naar één metro per vijf minuten. In de stad zelf willen we iedere 2,5 minuut een metro laten vertrekken. Dat past nog binnen ons beveiligingssysteem. We moeten dan wel extra metrostellen kopen", zegt de directeur.

"Dit jaar wil ik daar een besluit over nemen, dan hebben we de voertuigen over een paar jaar binnen. In het ov moet je altijd vooraf plannen."