Een theehuis op de hoek van de Putselaan en de Abcoudestraat in Rotterdam-Zuid is door burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten. Het pand werd in de nieuwjaarsnacht meerdere keren beschoten.

Volgens de politie raakte bij niemand gewond bij die schietpartij. Er is nog niemand opgepakt.

De gemeente Rotterdam sloot donderdag ook een ander pand dat in de nieuwjaarsnacht onder vuur is genomen. Het ging toen om een horecapand aan de Bergsingel in Rotterdam-Noord.

Een sluiting van twee weken is de normale procedure van de gemeente bij ernstig geweld in een horecazaak. Na die tijd wordt gekeken of een langere sluiting noodzakelijk is.